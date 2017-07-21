Дисквалифицирован гендиректор компании, занимавшейся капремонтом путепровода в Каменке Общество

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Генеральный директор компании «Мостовик» Алексей Логинов дисквалифицирован на полгода в связи со срывом сроков исполнения муниципального контракта на капитальный ремонт путепровода в Каменке, выполнявшегося с использованием средств системы «Платон».

Фото: Pnzreg.ru

«В ходе проверки было установлено, что по заключенному 25 октября 2016 года между МКУ «Управление капитального строительства города Каменки» с ООО «Мостовик» контракту на выполнение работ по капитальному ремонту путепровода на автодороге «Тамбов — Пенза — Вирга — М5 «Урал» стоимостью 114 млн. рублей в установленный срок — до 31 декабря прошлого того же года — работы окончены не были. Какие-либо обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению работ по контракту, отсутствовали», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамоова.

Она отметила, что в результате жители близлежащих населенных пунктов длительное время были вынуждены добираться до места назначения по объездному маршруту протяженностью более 70 км.

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«Тем самым существенно нарушались права граждан, создавались условия неэффективного расходования средств федерального и регионального бюджетов», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что Алексей Логинов был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, изменения контракта», постановление вступило в законную силу».

«Руководителю МКУ «Управление капитального строительства города Каменки» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений. В результате прокурорского вмешательства строительные работы подрядчиком были активизированы. 27 июня путепровод был введен в эксплуатацию», — напомнила она.