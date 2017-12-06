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Пензенский центр «Благо Дарю» провел курсы реабилитации более чем на 450 тыс. рублей

13:15 | 06.12.2017 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2017. PenzaNews. Специалисты пензенского лечебно-оздоровительного центра «Благо Дарю» оказали помощь нуждающимся в восстановлении детей семьям на сумму 452 тыс. 500 рублей с начала 2017 года. Об этом сообщается на сайте региональной общественной организации «Благо Дарю».

Пензенский центр «Благо Дарю» провел курсы реабилитации более чем на 450 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Подопечные НКО получили возможность за счет этих средств пройти бесплатные курсы реабилитации и процедуры.

До конца года в графике на благотворительные курсы реабилитации стоят еще четыре человека.

Пензенская региональная общественная организация «Благо Дарю» основана в декабре 2015 года с целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в получении квалифицированной реабилитации и оздоровления.

Основными программами являются те, которые направлены на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям, а также на популяризацию идей инклюзии и доступной среды.
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