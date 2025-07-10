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В Пензенской области директор частной охранной организации подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

09:29 | 10.07.2025 | Криминал

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Пенза, 10 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность директора частной охранной организации, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

В Пензенской области директор частной охранной организации подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник в 2024 году ввел в заблуждение руководителей двух государственных бюджетных учреждений здравоохранения и заключил с ними контракты о предоставлении услуг по охране, при этом он достоверно знал, что в действительности условия по обеспечению безопасности объектов выполняться не будут из-за отсутствия необходимого количества квалифицированного персонала. Указанными действиями учреждениям здравоохранения нанесен ущерб в размере более 2 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что следственным управлением СКР по региону в отношении директора частной охранной организации возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — отмечается в пресс-релизе.


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