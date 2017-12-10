Ученые из Пензы пересчитали летучих мышей в штольнях Самарской Луки Общество

Пенза, 10 декабря 2017. PenzaNews. Сотрудники и студенты кафедры «Зоология и экология» Пензенского государственного университета вернулись из очередной — 23-й по счету — двухнедельной экспедиции в штольни Самарской Луки, расположенные в окрестностях села Ширяево.

Фото: Вадим Безруков

Целью поездки было проведение ежегодного учета рукокрылых, зимующих в искусственных подземельях.

Как сообщил ИА «PenzaNews» студент ПГУ Антон Лукьяненко, в ходе подсчета, который осуществлялся совместно со старшим научным сотрудником Жигулевского заповедника Владимиром Вехником, было установлено, что численность летучих мышей возрастает.

Фото: Вадим Безруков

«Так, в 2016 году была учтена 31 тыс. особей, а в 2017-м их стало примерно на 800 больше», — сказал собеседник агентства.

Говоря об общих тенденциях, он уточнил, что за два десятилетия наблюдается устойчивый и постоянный рост числа зимующих зверьков — это хороший знак для популяций этих животных в целом.

Фото: Вадим Безруков

«Рукокрылые очень уязвимые, особенно в зимнее время. Находясь в пещерах на зимовках, они легко доступны для людей, которые неоднозначно относятся к этим созданиям природы», — отметил Антон Лукьяненко.

Вместе с тем он пояснил, что летучие мыши приносят пользу.

Фото: Вадим Безруков

«Они являются регуляторами численности различных насекомых, среди которых — не только надоедливые человеку комары, но и многочисленные вредители лесного и сельского хозяйства», — добавил участник экспедиции.

Самарская Лука — самая большая, значительно выраженная и известная излучина реки Волги в нижнем ее течении между селом Усолье и Сызранью. Омывается водами реки Усы, Куйбышевского и Саратовского водохранилищ. Огибает Жигулевскую возвышенность (Жигулевские горы). Общая площадь территории составляет 155 тыс. га.

В границах Самарской Луки располагается уникальная зимовка рукокрылых, расположенная в искусственно созданных штольнях, где ранее — до создания национального парка — добывали строительный камень и известь. Объект располагается на рекреационном участке парка в непосредственной близости от села Ширяево.

В пределах этой территории оседло проживают и зимуют ночницы усатая, Брандта, водяная, прудовая, Наттерера, бурый ушан, поздний кожан и северный кожанок.