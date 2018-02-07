Иван Синицын назначен прокурором Кузнецка Общество

Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Младший советник юстиции Иван Синицын назначен прокурором Кузнецка Пензенской области на 5-летний период.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Синицын Иван Викторович родился в Пензе в 1985 году.

Окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция».

В 2007 году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Работал помощником прокурора Октябрьского района Пензы, заместителем прокурора Вадинского района, прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства облпрокуратуры.

С октября 2015 года по январь 2018 года состоял в должности прокурора Пензенского района.

Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

Неоднократно поощрялся правами прокурора Пензенской области.

Женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.