Иван Синицын назначен прокурором Кузнецка
Печать
Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. Младший советник юстиции Иван Синицын назначен прокурором Кузнецка Пензенской области на 5-летний период.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Синицын Иван Викторович родился в Пензе в 1985 году.
Окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция».
В 2007 году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Работал помощником прокурора Октябрьского района Пензы, заместителем прокурора Вадинского района, прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области, прокурором и старшим прокурором отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства облпрокуратуры.
С октября 2015 года по январь 2018 года состоял в должности прокурора Пензенского района.
Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.
Неоднократно поощрялся правами прокурора Пензенской области.
Женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.