Творог «Мамалыш» от «Молкома» поступил в пензенские магазины Общество

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») начал выпускать творог под брендом «Мамалыш» для детей от шести месяцев.

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Продукция уже поступила в продажу: приобрести новинку можно в магазинах Пензы и области, а также в фирменных торговых точках «Молкома».

В ближайшее время она появится и на прилавках Москвы, а в поддержку развития бренда «Мамалыш» запущена масштабная рекламная кампания.

Линейка детского творога представлена пятью вкусами, которые уже известны потребителям продукции «Молкома» — натуральный, с грушей, с абрикосом, с клубникой и с яблоком.

Вся линейка сертифицирована для питания детей начиная с шести месяцев. Таким образом, этот творог подходит для начала первого прикорма.

На предприятии делают ставку на развитие направления по производству детского питания, постоянно расширяя ассортимент. В компании придерживаются мнения, что дети, выросшие на продукции «Молкома», будут покупать ее и во взрослом возрасте.

«Молком» уделяет серьезное внимание производству продукции для детей. В январе 2018 года на предприятии была открыта специализированная линия детского питания, соответствующая мировым стандартам. Первым продуктом, вышедшим на рынок под брендом «Мамалыш», стал бифилайф, предназначенный для диетического и лечебно-профилактического питания детей с восьми месяцев», — прокомментировали в пресс-службе ГК «Дамате».

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В компании подчеркнули, что продукция «Мамалыш» производится исключительно из молока высшего сорта — без использования сухого, а наполнители для творога изготавливаются только из натуральных ингредиентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», молочный комбинат «Пензенский» запустил новую линию по производству детского питания 30 января 2018 года.

По словам генерального директора УК «Дамате» Рашида Хайрова, производство детского питания налагает большую ответственность на коллектив, а девизом компании является слоган «Мы производим только то, чем кормим своих детей».