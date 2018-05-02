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В Пензе сквер «Журавли» приведут в порядок к 9 мая

09:46 | 02.05.2018 | Общество

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Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Работы по благоустройству сквера «Журавли», который станет одной из площадок проведения мероприятий в честь Дня Победы, должны быть завершены к 9 мая. Такую задачу поставил мэр Виктор Кувайцев в ходе выездного совещания.

В Пензе сквер «Журавли» приведут в порядок к 9 мая

Фото: Penza-gorod.ru

Глава городской администрации дал ряд поручений соответствующим службам и ведомствам.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, он призвал покрасить опоры освещения, а также барьерные ограждения на улице Карпинского.

Кроме того, предстоит привести клумбы в нормативное состояние.

Также необходимо обновить георгиевские ленточки, покрасить сцену и заняться участком, на котором установлен стенд с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

Помимо этого, нужно заменить испорченные QR-коды в музее военной техники под открытым небом.

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