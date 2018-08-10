«ДРСУ-5» уложит асфальт в трех дворах Кузнецка Общество

Кузнецк, 10 августа 2018. PenzaNews. Муниципальные контракты на ремонт территорий в трех дворах Кузнецка Пензенской области, участвующих в проекте «Формирование комфортной городской среды», будут заключены 17 августа с ОАО «ДРСУ-5» по результатам проведенных электронных аукционов.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчик приведет в порядок дороги по адресам: улица Ленина, 165; улица Маяковского, 53; а также улица Гражданская, 49.

Всего в муниципальную программу, утвержденную в рамках проекта, вошло пять дворовых территорий и две общественные — сквер Пограничников и пешеходная зона на улице Комсомольской.

На «Формирование комфортной городской среды» в Кузнецке в 2018 году выделено 10 млн. рублей.