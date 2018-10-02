Суд обязал пензенскую транспортную полицию оборудовать помещение для чистки оружия Общество

Пенза, 2 октября 2018. PenzaNews. Суд удовлетворил требования транспортного прокурора о возложении на пензенский линейный отдел МВД России на транспорте обязанности оснастить комнату хранения оружия в здании ведомства системой приточно-вытяжной вентиляции и оборудовать помещение для его чистки.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, ранее надзорным ведомством предпринимались попытки досудебного урегулирования спора.

«Руководителю органа полиции неоднократно вносились представления об устранении нарушений закона в данной сфере. Однако в добровольном порядке требования прокурора не были исполнены, что и послужило основанием для обращения в суд», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время установлен контроль за исполнением судебного акта.