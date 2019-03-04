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Обсуждать благоустройство дворов с пензенцами начнут 5 марта

11:59 | 04.03.2019 | Общество

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Пенза, 4 марта 2019. PenzaNews. График проведения встреч с жителями многоквартирных домов, дворы вблизи которых будут благоустроены в рамках формирования комфортной городской среды, утвержден в Пензе.

Обсуждать благоустройство дворов с пензенцами начнут 5 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Главной темой на них станет обсуждение дизайн-проектов.

Первые встречи запланированы на вторник, 5 марта. В этот день в них примут участие жители домов на улицах Кронштадтской, Ухтомского, Карпинского и Мира.

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Всего состоится 35 встреч — по числу дворовых территорий, которые решено благоустроить.

Последние обсуждения запланированы на 19 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2019 году в Пензе в рамках проекта «Комфортная городская среда» будет благоустроено 35 дворов, образованных 72 домами, в которых в общей сложности живут более 12 тыс. человек.

Провести торги и заключить контракты на проведение работ намечено до 1 июня, сдать объекты — к 1 сентября.

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