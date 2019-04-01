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В Пензе 31 млн. рублей намечено направить на капремонт дороги на улице Чкалова

10:49 | 01.04.2019 | Общество

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Пенза, 1 апреля 2019. PenzaNews. Управление капитального строительства Пензы объявило электронный аукцион на капитальный ремонт автодороги на улице Чкалова — на участке от улицы Маршала Крылова до улицы Куйбышева — с начальной (максимальной) ценой 31 млн. 144 тыс. 30 рублей.

В Пензе 31 млн. рублей намечено направить на капремонт дороги на улице Чкалова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Финансирование планируется осуществлять в рамках программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015–2021 годы» из бюджетов трех уровней: около 16 млн. рублей будет выделено из федерального, почти 12 млн. рублей из областного, а также примерно 4 млн. рублей — из муниципального.

Ожидается, что работы будут проведены на участке протяженностью более 667 метров. Предусмотрено две полосы движения шириной по 3 метра, а также тротуар.

Аукцион назначен на 19 апреля.

Срок окончания работ — 30 июля 2019 года.

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