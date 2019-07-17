Из Пензы в Иркутскую область отправлена гуманитарная помощь Общество

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Фура с гуманитарной помощью для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, отправлена с Юбилейной площади Пензы в среду, 17 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, в состав груза включены продукты с длительным сроком хранения — мука высшего сорта, сахар, кондитерские и макаронные изделия, гречневая крупа и питьевая вода, а также обои, необходимые для ремонта.

В сборе гуманитарной помощи участвовали общественные организации, предприятия, представители бизнеса и неравнодушные жители Пензенской области.

Планируется, что груз будет доставлен на место назначения через пять дней.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с инициативой сбора в Пензенской области гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, выступила глава некоммерческой организации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи», член Общественной палаты России, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Мария Львова-Белова.

Выступая 2 июля в ходе первого этапа XXVIII конференции реготделения «Единой России» в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, она отметила, что ее как многодетную мать, привели в ужас эти события, и попросила не оставаться в стороне.