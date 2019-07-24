На пензенском предприятии «Титанмед» выявлены нарушения при оплате труда Общество

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Периодичность перечисления заработной платы 17 работникам ООО «Титанмед» нарушалась в Пензе с января по май 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что прокурор Первомайского района Александра Коновалова по итогам проверки возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Светлана Артамонова уточнила, что заместитель генерального директора по производству ООО «Титанмед» оштрафован государственной инспекцией труда в Пензенской области на 12 тыс. рублей.

«Представление прокурора района генеральному директору организации рассмотрено и удовлетворено, нарушения трудового законодательства устранены», — добавила собеседница агентства.