EN
19:37:17 Среда, 24 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На пензенском предприятии «Титанмед» выявлены нарушения при оплате труда

11:13 | 24.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Периодичность перечисления заработной платы 17 работникам ООО «Титанмед» нарушалась в Пензе с января по май 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

На пензенском предприятии «Титанмед» выявлены нарушения при оплате труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что прокурор Первомайского района Александра Коновалова по итогам проверки возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Светлана Артамонова уточнила, что заместитель генерального директора по производству ООО «Титанмед» оштрафован государственной инспекцией труда в Пензенской области на 12 тыс. рублей.

«Представление прокурора района генеральному директору организации рассмотрено и удовлетворено, нарушения трудового законодательства устранены», — добавила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе вблизи «Олимпа» произошел очередной провал асфальта Виктор Кувайцев отметил активность участников фестиваля «Добрых рук мастерство»
По факту гибели мужчины при пожаре под Пензой организована проверка Пензенский губернатор проинформировал вице-премьера о ходе реализации проекта «БКАД»
Валерий Тимошкин предложил провести конкурс лучших практик по созданию доступной среды Владимир Полукаров отметил важность размещения в соцсетях позитивной информации о регионе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама