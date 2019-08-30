EN
18:28:12 Пятница, 30 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Белозерцев выразил соболезнования в связи с кончиной Балалаева

09:07 | 30.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования в связи с кончиной Ивана Балалаева, являвшегося директором центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского с 1969 по 2000 годы.

Белозерцев выразил соболезнования в связи с кончиной Балалаева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ушел из жизни замечательный человек, легенда — Иван Дмитриевич Балалаев. Мы были хорошо знакомы, к его мнению и советам я всегда прислушивался», — написал глава региона в «Твиттере».

Читайте также

Бывший директор пензенского ЦПКиО Иван Балалаев умер в возрасте 88 лет

По словам Ивана Белозерцева, все, что говорил и делал Иван Балалаев, имело особую значимость.

«Это был профессионал и патриот родного края. Мои соболезнования семье. Светлая память», — добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», похороны Ивана Балалаева состоятся в субботу, 31 августа.

Церемония прощания пройдет в ритуальном зале областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с 12.00 до 13.00.

Загрузка...
Читайте также
Лисовол не видит работы участковых уполномоченных полиции в Пензе В Пензе строительство школы на ГПЗ-24 запланировано на 2021 год
В Пензе на расселение аварийного жилья в 2019 году предусмотрено 182 млн. рублей Улицу Володарского в Пензе перекроют на время крестного хода 31 августа
В Пензе при реализации проекта «БКАД» создано более 300 парковочных мест Приобретено оборудование для пензенского ПЭТ/КТ-центра
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама