Белозерцев выразил соболезнования в связи с кончиной Балалаева Общество

Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования в связи с кончиной Ивана Балалаева, являвшегося директором центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского с 1969 по 2000 годы.

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«Ушел из жизни замечательный человек, легенда — Иван Дмитриевич Балалаев. Мы были хорошо знакомы, к его мнению и советам я всегда прислушивался», — написал глава региона в «Твиттере».

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По словам Ивана Белозерцева, все, что говорил и делал Иван Балалаев, имело особую значимость.

«Это был профессионал и патриот родного края. Мои соболезнования семье. Светлая память», — добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», похороны Ивана Балалаева состоятся в субботу, 31 августа.

Церемония прощания пройдет в ритуальном зале областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с 12.00 до 13.00.