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На стрельбище пензенского УФСИН спустя 15 лет налажено освещение

10:34 | 17.09.2019 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Освещение налажено на стрельбище управления ФСИН по Пензенской области в Богословке и на прилегающей территории спустя 15 лет после передачи объекта ведомству.

На стрельбище пензенского УФСИН спустя 15 лет налажено освещение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2018 году по инициативе руководства УФСИН были организованы и проведены подготовительные работы по электрификации, в том числе по установке столбов, протяжка электросилового кабеля», — сказал заместитель начальника управления Валерий Волков.

Он пояснил, что благодаря этому появилась возможность совершенствовать навыки стрельбы сотрудников уголовно-исполнительной системы в ночных условиях и при ограниченной видимости, на высоком уровне проводить межведомственные тактико-специальные учения, организовывать военно-патриотические мероприятия, проводить сборы для кадетов.

Как сообщает пресс-служба управления, стрельбище войсковой части передано УИН Минюста России по Пензенской области в 2004 году. Имеющиеся объекты находились в неисправном и частично разрушенном состоянии, требующем ремонта. Силами сотрудников уголовно-исполнительной они восстановлены.

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