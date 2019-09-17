На стрельбище пензенского УФСИН спустя 15 лет налажено освещение Общество

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Освещение налажено на стрельбище управления ФСИН по Пензенской области в Богословке и на прилегающей территории спустя 15 лет после передачи объекта ведомству.

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«В 2018 году по инициативе руководства УФСИН были организованы и проведены подготовительные работы по электрификации, в том числе по установке столбов, протяжка электросилового кабеля», — сказал заместитель начальника управления Валерий Волков.

Он пояснил, что благодаря этому появилась возможность совершенствовать навыки стрельбы сотрудников уголовно-исполнительной системы в ночных условиях и при ограниченной видимости, на высоком уровне проводить межведомственные тактико-специальные учения, организовывать военно-патриотические мероприятия, проводить сборы для кадетов.

Как сообщает пресс-служба управления, стрельбище войсковой части передано УИН Минюста России по Пензенской области в 2004 году. Имеющиеся объекты находились в неисправном и частично разрушенном состоянии, требующем ремонта. Силами сотрудников уголовно-исполнительной они восстановлены.