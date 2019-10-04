В Пензе маршрутки №5К, №13 и №81 пустят 5 октября в объезд ярмарки Общество

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Схема движения трех маршрутов общественного транспорта — №5К, №13 и №81 — будет изменена в Пензе в предстоящую субботу, 5 октября, в связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки на улице Славы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, маршрутки №5К с улицы Бакунина будут направлены на улицу Кирова, затем — на улицы Максима Горького и Урицкого.

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Маршрутки №13 и №81 с улицы Бакунина будут следовать на улицу Чехова, а далее — по утвержденной схеме.

Временный маршрут рассчитан на период с 6.00 до 16.00.

Планируется, что свою продукцию на ярмарку в Пензу привезут представители крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели из разных районов области.

Жители смогут приобрести овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и другую продукцию местных производителей.