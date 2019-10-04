Около 412 млн. рублей выплачено пензенцам в виде пособий на третьего и последующих детей Общество

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Около 412 млн. рублей направлено из федерального и регионального бюджетов на выплату ежемесячного пособия на третьего и последующего детей в Пензенской области с января по август 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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По данным ведомства, за восемь месяцев данный вид социальной поддержки, который предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет, получили 5 тыс. 687 многодетных семей. При этом размер ежемесячной выплаты составляет 9 тыс. 398 рублей.

Согласно официальной информации, с начала года в регионе на свет появились более 1,4 тыс. третьих и последующих детей.