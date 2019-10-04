EN
12:56:00 Пятница, 4 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Около 412 млн. рублей выплачено пензенцам в виде пособий на третьего и последующих детей

09:16 | 04.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Около 412 млн. рублей направлено из федерального и регионального бюджетов на выплату ежемесячного пособия на третьего и последующего детей в Пензенской области с января по август 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Около 412 млн. рублей выплачено пензенцам в виде пособий на третьего и последующих детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, за восемь месяцев данный вид социальной поддержки, который предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет, получили 5 тыс. 687 многодетных семей. При этом размер ежемесячной выплаты составляет 9 тыс. 398 рублей.

Согласно официальной информации, с начала года в регионе на свет появились более 1,4 тыс. третьих и последующих детей.

Загрузка...
Читайте также
Пензенские предприятия представили свои разработки на выставке «Рос-Газ-Экспо» В квартире дома на улице Воронова в Пензе обнаружен мертвый мужчина
В Земетчинском районе из горящего дома спасли женщину Мобильный пункт тестирования на ВИЧ посетит пять городов Пензенской области
Пензенская область присоединится к Всероссийскому дню ходьбы В Пензенской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement