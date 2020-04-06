Зареченцам рекомендовано отказаться от проведения ремонта в период самоизоляции Общество

Заречный, 6 апреля 2020. PenzaNews. Администрация Заречного Пензенской области рекомендовала жителям, соблюдающим режим самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), отказаться от проведения ремонтных работ.

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«Проблема шума в период вынужденного пребывания большинства горожан дома становится особенно актуальной. Оставаясь дома, некоторые принимаются за ремонт, не учитывая, что на самоизоляции также находятся пожилые, больные люди, маленькие дети», — говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В нем отмечается, что в сложившихся условиях «важно сохранять уважительные добрососедские отношения, не нарушать покой друг друга».