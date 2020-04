View this post on Instagram

Праздничные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы в этом году пройдут позднее. Тем не менее, продолжаем готовить Пензу к памятной дате - оформляем улицы настенными панно, тематическими баннерами. На площади Ленина, набережной, в сквере «Бессмертный полк», на Юбилейной площади размещены арочные конструкции. На разделительных полосах и разворотных кольцах - архитектурные конструкции «Звезда». Оформление завершим до 1 мая.