Сегодня исполняется 110 лет самой возрастной жительнице Заречного – Ольге Ивановне Шавровой. Судя по данным Росстата, Ольга Ивановна входит в десятку старейших жителей нашей страны! Ей довелось увидеть Колчака и Сталина. Побывать на личном приеме у всесоюзного старосты Калинина. Слушать выступление Горького на первом съезде писателей. И всю жизнь проработать врачом-психиатром. Уже 10 правнуков у Ольги Ивановны и 4 праправнука. Причем четвертый праправнук родился в день ее 108-летия. В 98 лет зареченка еще лично подписывала все документы. Свой 100-летни юбилей Ольга Ивановна целый день принимала поздравления и была на ногах. Последние 10 лет за ней круглосуточно ухаживает ее 83-летняя дочь с внучкой. Дожить до 110 лет – это настоящий подвиг. И в этом заслуга не только самой долгожительницы, но и ее родных. Это настоящее счастье, когда ты можешь радоваться за своих близких. Я желаю здоровья Ольге Ивановне и ее близким. А всем зареченцам желаю ее подвиг повторить. Кстати, еще одной жительнице Заречного исполнилось 100 лет в ноябре. Третью долгожительницу будем поздравлять со 100-летием в августе.