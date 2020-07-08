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Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

09:32 | 08.07.2020 | Общество

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Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как сказал великий Омар Хайям, семья — это то, ради чего стоит просыпаться каждый день, дышать каждую секунду и молить Бога каждое мгновение, чтобы он ее оберегал и защищал. Семья — это самое важное, что есть в мире. Семья — это родители, дети, бабушки, дедушки. Именно в семье формируется личность ребенка, здесь он учится взаимоотношению с окружающим миром, добру и справедливости. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются культурные традиции, нравственные и духовные ценности», — отметил он.

Владимир Мутовкин подчеркнул, что в Пензе немало крепких и дружных семей, в которых растут талантливые, счастливые дети.

«Я выражаю искреннюю благодарность супружеским парам, прожившим в браке много лет, многодетным семьям, семьям, воспитывающим приемных детей» — сказал глава города.

Он пожелал пензенцам любви, гармонии и взаимопонимания.

«Берегите свои семьи и друг друга!» — добавил Владимир Мутовкин.

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