Архитекторы представили свое видение развития квартала в центре Пензы Общество

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Архитекторы представили свое видение дальнейшего развития квартала в центре Пензы, ограниченного улицами Гладкова, Бакунина, Плеханова и Пушкина, с учетом действующих планировочных, инженерно-технических, нормативных и правовых ограничений.

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В ходе проектного семинара, состоявшегося на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды», более 20 опытных и начинающих специалистов изложили свои идеи в виде графических схем и эскизов. При этом они постарались учесть специфику данного квартала, на территории которого располагается четыре объекта культурного наследия.

«Этот участок не самый значительный по площади по сравнению с другими планировочными единицами города, но он обладает мощным историческим и культурным потенциалом, а также является точкой пересечения пешеходных и транспортных потоков, что усложняет его использование», — прокомментировала начальник городского управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева.

Она отметила, что в настоящее время здесь ведется строительство цирка, а в перспективе планируется капитальный ремонт здания колледжа искусств.

«Все это требует рациональной организации движения транспорта и пешеходов, привлечения инвестиций, поиска резервов и исследования имеющегося потенциала территории», — пояснила Нина Кутырева.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, результаты работы архитекторов будут систематизированы и представлены губернатору Ивану Белозерцеву, главе администрации Пензы Андрею Лузгину и профессиональному сообществу для определения направления развитии квартала.