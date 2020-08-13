«РЖД» возобновит движение поезда из Пензы в Самару после перерыва из-за коронавируса Общество

Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. Движение фирменного поезда, связывающего Пензу и Самару, который ранее был отменен в связи с неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу, будет возобновлено с 28 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

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«Отправление поезда от станции Самара будет производиться в 18.48 по местному времени с 28 августа по вторникам, пятницам и воскресеньям. Обратно из Пензы поезд будет отправляться в 7.03 с 30 августа по понедельникам, четвергам, воскресеньям», — сказали в компании.

В КбшЖД уточнили, что предусмотрены остановки в Чапаевске, Безенчуке, Сызрани, Новосспаском, Канадее, Ключиках, Кузнецке и Чаадаевке.

«Время в пути следования из Самары в Пензу составляет 4 часа 25 минут, из Пензы в Самару — 4 часа 20 минут», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.