EN
21:37:07 Четверг, 13 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 27 августа

«РЖД» возобновит движение поезда из Пензы в Самару после перерыва из-за коронавируса

12:30 | 13.08.2020 | Общество

Печать

Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. Движение фирменного поезда, связывающего Пензу и Самару, который ранее был отменен в связи с неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу, будет возобновлено с 28 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

«РЖД» возобновит движение поезда из Пензы в Самару после перерыва из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отправление поезда от станции Самара будет производиться в 18.48 по местному времени с 28 августа по вторникам, пятницам и воскресеньям. Обратно из Пензы поезд будет отправляться в 7.03 с 30 августа по понедельникам, четвергам, воскресеньям», — сказали в компании.

В КбшЖД уточнили, что предусмотрены остановки в Чапаевске, Безенчуке, Сызрани, Новосспаском, Канадее, Ключиках, Кузнецке и Чаадаевке.

«Время в пути следования из Самары в Пензу составляет 4 часа 25 минут, из Пензы в Самару — 4 часа 20 минут», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

Новости партнеров
Читайте также
Движение по улице Каракозова в Пензе будет ограничено с 14 по 16 августа «Дом.рф» планирует реализовать историческое здание в центре Пензы
В Пензе открыта продажа билетов на «Кубок «Дизеля» Бухгалтер проведет три года в колонии за хищение 7 млн. рублей у пензенской компании
Под Пензой выявлен факт незаконной рубки деревьев Пензенские больницы за семь месяцев оказали высокотехнологичную помощь на 720 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама