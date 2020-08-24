В Пензе представители Росгвардии примут участие в акции «Диктант Победы» Общество

Пенза, 24 августа 2020. PenzaNews. Представители управления Росгвардии по Пензенской области примут участие во всероссийской акции «Диктант Победы», которая состоится 3 сентября.

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«Для наших сотрудников и военнослужащих слова «патриотизм» и «служение Родине» не пустой звук. Они для нас наполнены глубоким смыслом и лежат в основе нашей деятельности», — отметил заместитель начальника управления – начальник отделения по работе с личным составом управления Росгвардии по Пензенской области майор Дмитрий Осипов.

Он выразил уверенность в том, что «нельзя служить в рядах Росгвардии без уважения к своей стране, без знания истории Отечества».

«Акция «Диктант Победы» для нас как стимул к дальнейшему изучению истории нашей страны и особенно героических и трагических событий Великой Отечественной войны», — отметил Дмитрий Осипов.

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По его словам, сотрудники управления будут писать диктант в колледже информационных и промышленных технологий, представители ОМОНа — в Пензенском государственном аграрном университете, работники ФКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Пензенской области» — в колледже транспортных технологий.

«Мы попросили личный состав наших учреждений о том, чтобы, готовясь к написанию диктанта, они посмотрели тесты прошлого года, вспомнили свои знания о Великой Отечественной войне, пополнили их, обращаясь к разным источникам, обратили внимание на основные даты сражений, посмотрели информацию о выдающихся полководцах», — цитирует Дмитрия Осипова пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.