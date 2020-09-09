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Дмитрий Матушкин поздравил ветерана с днем рождения

09:53 | 09.09.2020 | Общество

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Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-майор юстиции Дмитрий Матушкин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Нину Сюзюмову с днем рождения.

Дмитрий Матушкин поздравил ветерана с днем рождения

Фото: Penza.sledcom.ru

Он вручил ей подарок от ведомства и пожелал крепкого здоровья, долголетия, благополучия, оптимизма.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, Нина Сюзюмова родилась 8 сентября 1931 года в семье рабочих. Была старшей из трех сестер. В 1941 году ее отец был призван на фронт, погиб через несколько месяцев.

В 13 лет Нину Сюзюмову отправили на строительство новых корпусов «Пензенского часового завода». За тяжелый труд в военные годы впоследствии она была признана ветераном Великой Отечественной войны.

В мирное время она более 20 лет трудилась на этом заводе станочницей, затем шлифовальщицей. После этого перешла на завод «Химмаш», где была разнорабочей, помогала в теплице, на кухне. На пенсию вышла в 1992 году.

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