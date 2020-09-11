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В Пензенскую область поступила новая пожарно-спасательная техника

13:56 | 11.09.2020 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. Три новые пожарно-спасательные машины и четыре оперативно-служебных автомобиля общей стоимостью более 30 млн. рублей поступили в распоряжение сотрудников МЧС в Пензенской области.

В Пензенскую область поступила новая пожарно-спасательная техника

Фото: Pnzreg.ru

В ходе торжественного мероприятия, состоявшегося на территории пожарно-спасательной части №1 имени Н.Н. Баичкина в пятницу, 11 сентября, ключи от техники вручены представителям различных подразделений ГУ МЧС России по Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с начала 2020 года из огня спасены 95 человек, эвакуированы 363. Благодаря пожарным удалось уберечь материальные ценности более чем на 131 млн. рублей. По сравнению с прошлым годом уменьшилось среднее время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова. Среднее время локализации и ликвидации пожара сократилось до 5,7 минуты.

В 2020 году увеличена штатная численность личного состава главного управления МЧС по Пензенской области, участвующего в тушении пожаров, на 604 человека, или 38%. Она достигла 1 тыс. 563 человек.

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