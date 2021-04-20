Вячеслав Кандрашкин назначен прокурором Городищенского района
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Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Старший советник юстиции Вячеслав Кандрашкин, который с июня 2018 года занимал должность прокурора Иссинского района Пензенской области, назначен прокурором Городищенского района.
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Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, соответствующий приказ генерального прокурора России №314-к подписан 16 апреля.
Кандрашкин Вячеслав Александрович родился в Пензе в 1985 году.
В 2007 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция».
С июля 2012 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях заместителя прокурора и прокурора Иссинского района.
За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.
Женат, воспитывает троих несовершеннолетних детей.