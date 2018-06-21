Прокурором Иссинского района стал Вячеслав Кандрашкин Общество

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Младший советник юстиции Вячеслав Кандрашкин назначен на должность прокурора Иссинского района Пензенской области.

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Как сообщается на сайте областного надзорного ведомства, соответствующий приказ подписал глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка 19 июня.

Кандрашкин Вячеслав Александрович родился в Пензе в 1985 году.

Окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция».

С сентября 2007 года проходит службу в органах прокуратуры.

Состоял в должностях следователя, старшего следователя следственного отдела по Октябрьскому району Пензы СУ СК при прокуратуре Российской Федерации, заместителя прокурора Иссинского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Пензенской области.

Женат. Имеет троих несовершеннолетних детей.