Житель Пензы оштрафован на 10 тыс. рублей за комментарий в соцсети Общество

Пенза, 6 сентября 2021. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено жителю Пензы за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«34-летний житель Пензы в одной из социальных сетей к публикации в сообществе разместил комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам происхождения. Доступ к указанному комментарию был открыт для всех пользователей социальной сети», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что на данный момент этот комментарий удален.