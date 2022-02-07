В Пензенской области в 2021 году к нормативу приведено 50 км федеральных дорог Общество

Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. 50 км федеральных дорог в Пензенской области приведено к нормативу в 2021 году, 10 км из них капитально отремонтировано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор», поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 7 февраля.

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«Речь идет об участке автодороги Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов», расположенном в Пензенском районе», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что в ходе капремонта на 464-474 км специалисты устроили дорожную одежду, укрепили обочины и откосы, отремонтировали системы водоотвода и водопропускные трубы, обустроили две посадочные площадки, два автопавильона и кирпичные туалеты; установили барьерное ограждение, сигнальные столбики, новые дорожные знаки, устроили пешеходные тротуары с перильным ограждением.

«Дорожное покрытие восстановили на двух участках М5 «Урал» общей протяженностью 14 км. На 547-555 км и 570-576 км, расположенных в Нижнеломовском и Мокшанском районах, устроили выравнивающий и верхний слои покрытия, укрепили обочины. Для повышения уровня безопасности восстановили металлическое оцинкованное барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесли горизонтальную разметку термопластиком. Защитные слои устроили на двух участках трассы М5 в Бессоновском (661-662 км) и Городищенском (718-726 км) районах Пензенской области. Слоями износа защитили также 16 км автодороги Р-158, проходящей по территории Пензенского и Малосердобинского районов (474-490 км)», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что всего в дорожно-строительном сезоне 2021 года ФКУ «Поволжуправтодор» отремонтировало 190 км федеральных автодорог в пяти субъектах РФ — Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областях и в Республике Мордовия.

Общая протяженность подведомственных трасс составляет 2 тыс. 91 км.