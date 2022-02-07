EN
17:31:58 Понедельник, 7 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2021 году к нормативу приведено 50 км федеральных дорог

09:15 | 07.02.2022 | Общество

Печать

Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. 50 км федеральных дорог в Пензенской области приведено к нормативу в 2021 году, 10 км из них капитально отремонтировано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор», поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 7 февраля.

В Пензенской области в 2021 году к нормативу приведено 50 км федеральных дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Речь идет об участке автодороги Р-158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Исса — Пенза — Саратов», расположенном в Пензенском районе», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что в ходе капремонта на 464-474 км специалисты устроили дорожную одежду, укрепили обочины и откосы, отремонтировали системы водоотвода и водопропускные трубы, обустроили две посадочные площадки, два автопавильона и кирпичные туалеты; установили барьерное ограждение, сигнальные столбики, новые дорожные знаки, устроили пешеходные тротуары с перильным ограждением.

«Дорожное покрытие восстановили на двух участках М5 «Урал» общей протяженностью 14 км. На 547-555 км и 570-576 км, расположенных в Нижнеломовском и Мокшанском районах, устроили выравнивающий и верхний слои покрытия, укрепили обочины. Для повышения уровня безопасности восстановили металлическое оцинкованное барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесли горизонтальную разметку термопластиком. Защитные слои устроили на двух участках трассы М5 в Бессоновском (661-662 км) и Городищенском (718-726 км) районах Пензенской области. Слоями износа защитили также 16 км автодороги Р-158, проходящей по территории Пензенского и Малосердобинского районов (474-490 км)», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что всего в дорожно-строительном сезоне 2021 года ФКУ «Поволжуправтодор» отремонтировало 190 км федеральных автодорог в пяти субъектах РФ — Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областях и в Республике Мордовия.

Общая протяженность подведомственных трасс составляет 2 тыс. 91 км.

Новости партнеров
Читайте также
В ПГУ часть студентов переведена на дистанционное обучение В Пензенской области за выходные выявлено три нарушения охотничьего законодательства
Житель Земетчинского района обвиняется в уклонении от призыва на военную службу В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 244 случая заражения коронавирусом
Со счета доверчивой жительницы Пензы злоумышленники списали более 7 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 186 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама