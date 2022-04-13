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Выплату на второго ребенка из средств маткапитала получают почти 800 пензенских семей — ПФР

11:04 | 13.04.2022 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2022. PenzaNews. Почти 800 семей Пензенской области, в которых родился второй ребенок, получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения Пенсионного фонда России.

Выплату на второго ребенка из средств маткапитала получают почти 800 пензенских семей — ПФР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По действующим правилам, выплата полагается владельцам сертификата на материнский капитал, у которых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет, а доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека, то есть в Пензенской области это не более 23 тыс. 172 рублей на человека», — напоминается в тексте.

В нем уточняется, что средства выплачиваются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года, при этом продлевать выплату необходимо ежегодно.

«Рекомендуется подавать заявление в день рождения второго ребенка — в год и в два года, так как выплата рассчитывается с даты подачи заявления. Заявление на оформление или продление выплаты владелец сертификата подает через свой личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Также подать заявление можно лично в клиентской службе ПФР или МФЦ. Дополнительных справок при этом представлять не нужно, в большинстве случаев для назначения выплаты Пенсионный фонд самостоятельно проверяет необходимые данные через информационные системы», — поясняется в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Из текста следует, что за все время действия данной меры поддержки в Пензенской области было одобрено 4 тыс. 860 соответствующих обращений семей.

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