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В Лунино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

10:33 | 12.10.2023 | Общество

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Пенза, 12 октября 2023. PenzaNews. Тактико-специальная антитеррористическая тренировка с привлечением представителей оперативного штаба в Пензенской области прошла на базе детского сада №2 рабочего поселка Лунино.

В Лунино прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по Пензенской области, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, включая организацию мероприятий по оцеплению места обнаружения самодельного взрывного устройства, усилению охраны общественного порядка, эвакуации граждан, проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта, а также опросу свидетелей и очевидцев.

«В результате проведенного мероприятия сотрудниками подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Лунинского района получен дополнительный практический опыт осуществления антитеррористических мероприятий, повышен уровень слаженности и межведомственного взаимодействия. Персоналом образовательной организации отработан порядок действий при обнаружении самодельного взрывного устройства», — говорится в пресс-релизе.

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