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В Пензе стартовал месячник по благоустройству

09:47 | 19.03.2024 | Общество

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Пенза, 19 марта 2024. PenzaNews. Месячник по благоустройству стартовал в Пензе в минувший понедельник, 18 марта.

В Пензе стартовал месячник по благоустройству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с постановлением мэрии, которое подписал глава города Александр Басенко, он продлится по 20 апреля и завершится субботником.

Согласно документу, на администрации районов города возложена задача по организации работ по уборке сухостоя и еженедельному проведению санитарных пятниц.

Управлению ЖКХ Пензы необходимо обеспечить очистку лесопарковых зон и мест массового отдыха, воинских захоронений и других ритуальных мест, усилить контроль за своевременным восстановлением дорожного полотна после проведения земляных работ, произвести ремонт и покраску остановочных павильонов, установить урны, организовать мероприятия по высадке зеленых насаждений.

Юридическим и физическим лицам рекомендовано очистить от загрязнений, покрасить фасады, цоколи, водосточные трубы, ограждающие конструкции жилых и общественных зданий, находящихся в их владении, выполнить уборку территорий принадлежащих им земельных участков.

Управляющим компаниям рекомендовано привести в надлежащее состояние придомовые территории.

МУП по очистке города рекомендовано организовать бесплатное размещение мусора на полигоне по захоронению твердых коммунальных отходов, за исключением промышленного и строительного, по печатям администраций районов в путевых листах.

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