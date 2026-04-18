В Пензе установили личность подростка, стрелявшего в остановочный павильон Криминал

Пенза, 18 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники пензенской полиции установили личность подростка, стрелявшего в остановочный павильон. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«16 апреля в социальных сетях и мессенджерах появилось видео, на котором подросток стреляет в остановочный павильон. Сотрудники полиции оперативно установили личности двух молодых людей 2009 года рождения. Вместе с законными представителями они были доставлены в отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе для выяснения обстоятельств инцидента. По словам одного из подростков, пневматический пистолет был приобретен на маркетплейсе для личного пользования. Для съемки любительского видео он извлек оружие из барсетки и произвел выстрел в остановочный павильон», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится процессуальная проверка для правовой квалификации действий подростка.

«По результатам проверки законные представители будут привлечены к административной ответственности», — добавляется в тексте.