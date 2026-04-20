Виктор Кувайцев отметил положительную динамику работ на объектах в Запорожской области
Пенза, 20 апреля 2026. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев по итогам прошедшей недели отметил положительную динамику строительно-монтажных работ, организованных регионом на подшефных территориях — в Токмакском и Пологовском муниципальных округах Запорожской области.
Фото: канал Виктора Кувайцева в мессенджере Max
«Подводя итоги недели, можно отметить положительную динамику по выполнению строительно-монтажных работ на наших объектах в Токмакском и Пологовском муниципальных округах. Убедился в этом лично, посетив строительные площадки», — написал он в своем канале в мессенджере Max в минувшее воскресенье, 19 апреля.
По словам Виктора Кувайцева, в Пологах выполнены работы по ремонту кровли на объекте, расположенном на улице Пролетарской.
«В этом году это была самая большая площадь перекрытия и составила 1 тыс. 80 кв. метров», — отметил он.
Руководитель делегации Пензенской области добавил, что в Пологах также завершаются работы по модернизации участка водопроводной сети протяженностью 900 метров.
«Все абоненты сейчас подключены. Остается выполнить благоустройство», — пояснил Виктор Кувайцев.
Он сообщил, что в Токмаке подрядная организация готовит к сдаче первый участок теплотрассы и вторую артезианскую скважину.
«Ввод в эксплуатацию этих трех объектов позволит нам достичь 50-процентного уровня реализации плана восстановительных работ 2026 года. На сегодняшний день работы ведутся на 12 объектах с хорошими темпом и качеством», — констатировал первый зампред правительства Пензенской области.