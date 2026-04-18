14:56:28 Суббота, 18 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы перевела мошенникам 500 тыс. рублей

09:18 | 18.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 18 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1971 года рождения лишилась 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине поступил звонок от человека, который выдал себя за директора компании, где она ранее работала.

«Он сообщил, что ее архивные персональные данные были украдены мошенниками и они могут осуществить незаконные денежные операции по ее счетам», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем потерпевшей позвонил другой злоумышленник, который представился сотрудником силовых структур и предложил ей перечислить деньги на «безопасный счет» для предотвращения мошеннических действий.

«Женщина, следуя указаниям звонившего, перевела на указанные реквизиты свои сбережения в сумме 280 тыс. рублей, а также одолжила у приятельницы недостающую сумму. Общий ущерб составил 500 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама