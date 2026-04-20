05:09:14 Вторник, 21 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!
Владимир Путин провел рабочую встречу с Олегом Мельниченко. Стенограмма

Житель Пензенской области обвиняется в госизмене и публичном оправдании терроризма

10:18 | 20.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 20 апреля 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 1980 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области обвиняется в госизмене и публичном оправдании терроризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что обвиняемый, являясь антироссийски настроенным лицом, осуществил перевод денежных средств в крупном размере на счет банковской организации, используемой в интересах вооруженных сил Украины, а также разместил в сети интернет материалы, оправдывающие деятельность запрещенного в Российской Федерации проукраинского террористического сообщества», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама