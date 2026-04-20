Житель Пензенской области обвиняется в госизмене и публичном оправдании терроризма Криминал

Пенза, 20 апреля 2026. PenzaNews. Житель Пензенской области 1980 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что обвиняемый, являясь антироссийски настроенным лицом, осуществил перевод денежных средств в крупном размере на счет банковской организации, используемой в интересах вооруженных сил Украины, а также разместил в сети интернет материалы, оправдывающие деятельность запрещенного в Российской Федерации проукраинского террористического сообщества», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.