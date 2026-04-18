Житель Пензы подозревается в использовании поддельного рецепта для покупки сильнодействующего препарата

13:30 | 18.04.2026 | Криминал

Пенза, 18 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Пензы 1995 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Житель Пензы подозревается в использовании поддельного рецепта для покупки сильнодействующего препарата.

«Сотрудниками полиции установлено, что мужчина, находясь в аптеке, предъявил подложный бланк-рецепт для приобретения сильнодействующего препарата, содержащего в своем составе психотропное вещество прегабалин. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что данный рецепт приобрел еще осенью 2024 года в интернет-магазине в мессенджере, [...] после чего забрал подделку в почтовом отделении», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.


В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь Жительница Каменки осуждена за убийство мужа, ее знакомый — за укрывательство преступления
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде
