Житель Пензы подозревается в использовании поддельного рецепта для покупки сильнодействующего препарата Криминал

Пенза, 18 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Пензы 1995 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Сотрудниками полиции установлено, что мужчина, находясь в аптеке, предъявил подложный бланк-рецепт для приобретения сильнодействующего препарата, содержащего в своем составе психотропное вещество прегабалин. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что данный рецепт приобрел еще осенью 2024 года в интернет-магазине в мессенджере, [...] после чего забрал подделку в почтовом отделении», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.