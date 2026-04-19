Олег Мельниченко обратился к жителям в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны

09:13 | 19.04.2026 | Общество

Пенза, 19 апреля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

«Уважаемые жители Пензенской области! 19 апреля установлена памятная дата России — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В этот день в 1943 году был издан указ президиума Верховного совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». В нем впервые нашли отражение факты целенаправленного и масштабного уничтожения мирных жителей на оккупированных территориях. Материалы, собранные в указе, легли в основу Нюрнбергского и других судебных процессов над нацистскими преступниками. Впервые на государственном уровне была закреплена неотвратимость наказания за преступления против человечности», — отметил Олег Мельниченко.

«За Вторую мировую войну наша страна понесла самые большие потери среди мирного населения — погибли 13 млн. советских граждан. Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась нам Победа. Наша святая обязанность — чтить наших дедов и прадедов – героев войны и тружеников тыла. Из поколения в поколение мы будем передавать память о героическом подвиге народа», — подчеркнул глава региона.


