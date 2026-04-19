В Пензенской области в рамках проекта «Профессионалитет» прошел единый день открытых дверей

10:02 | 19.04.2026 | Общество

Пенза, 19 апреля 2026. PenzaNews. Единый день открытых дверей прошел в образовательных организациях Пензенской области, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет».

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«В Пензе для школьников, студентов и их родителей состоялся единый день открытых дверей, распахнувшихся перед всеми, кого волнуют вопросы, связанные с выбором профессии. Подробные ответы дали в учебных заведениях, участвующих в федеральном проекте «Профессионалитет»: социально-педагогическом колледже, колледже архитектуры и строительства, а также Пензенском государственном аграрном университете, на базе которого работает образовательно-производственный центр», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max в минувшую субботу, 18 апреля.

Он уточнил, что были проведены родительские собрания, профессиональные пробы и беседы с выпускниками, нашедшими свое призвание.

«В рамках «Профессионалитета», который входит в нацпроект «Молодежь и дети», в Пензенской области действует три кластера, ориентированных на отрасли, где особенно нужны молодые специалисты. Это сельское хозяйство, строительство, педагогика. Десять учреждений среднего профессионального образования, принимающих участие в федеральном проекте, активно сотрудничают с 89 предприятиями-работодателями. С нового учебного года заработает четвертый кластерв электронной промышленности. Продолжаем создавать условия для подготовки квалифицированных кадров, необходимых нашему региону», — добавил Олег Мельниченко.


