До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жительнице Пензы, которая похитила из торгового зала магазина дорогой алкоголь.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился представитель магазина, который пояснил, что стоимость похищенного составляет около 18 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленницы. Ею оказалась жительница города Пензы 2000 года рождения, которая дала признательные показания. Она рассказала, что из-за сложного материального положения решила пойти на преступление. С целью хищения имущества подозреваемая зашла в продуктовый магазин. Там она выбрала понравившийся ей элитный алкоголь, спрятала его под верхнюю одежду и прошла мимо кассовой зоны, не оплатив товары. В дальнейшем похищенное женщина продала неизвестному», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».