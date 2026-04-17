До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь

09:18 | 17.04.2026 | Криминал

Пенза, 17 апреля 2026. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жительнице Пензы, которая похитила из торгового зала магазина дорогой алкоголь.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился представитель магазина, который пояснил, что стоимость похищенного составляет около 18 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленницы. Ею оказалась жительница города Пензы 2000 года рождения, которая дала признательные показания. Она рассказала, что из-за сложного материального положения решила пойти на преступление. С целью хищения имущества подозреваемая зашла в продуктовый магазин. Там она выбрала понравившийся ей элитный алкоголь, спрятала его под верхнюю одежду и прошла мимо кассовой зоны, не оплатив товары. В дальнейшем похищенное женщина продала неизвестному», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


