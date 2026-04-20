В Пензе прошли пожарно-тактические учения

Пенза, 20 апреля 2026. PenzaNews. Пожарно-тактические учения проведены в одном из административных зданий на территории Пензы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Согласно вводной, пожар начался в одном из кабинетов, три человека не смогли самостоятельно эвакуироваться из помещения. Оперативно к месту условного происшествия прибыли пожарные расчеты, провели разведку, приступили к спасению людей и тушению пожара. С третьего этажа пострадавшие были спасены при помощи автолестницы, канатно-спускового устройства и самоспасателя», — говорится в сообщении, размещенном в канале главного управления МЧС России по Пензенской области в мессенджере Max в понедельник, 20 апреля.

В нем добавляется, что условный пожар был ликвидирован.

Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Сергей Севостьянов, в ходе учений были отработаны вопросы взаимодействия служб экстренного реагирования и различные способы спасения людей с верхних этажей.

«Действия участников учений оценены положительно», — сказал Сергей Севостьянов, слова которого приводятся в сообщении.