Подросток задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере в Пензе

13:10 | 20.04.2026 | Криминал

Пенза, 20 апреля 2026. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка из Воронежской области по подозрению в совершении в Пензе мошенничества в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

«По данным следствия, в марте 2026 года 16-летний житель Воронежской области в ходе переписки в одном из мессенджеров представил свои личные данные незнакомому ранее лицу. Следуя поступившим указаниям от мужчины, представившегося сотрудником правоохранительных органов, о необходимости выполнения ряда так называемых «общественно полезных» заданий и опасаясь в случае их невыполнения негативных последствий для себя и членов своей семьи, молодой человек прибыл в Пензу по месту жительства 85-летней женщины. Потерпевшей до прибытия несовершеннолетнего подозреваемого поступил звонок по телефону, в ходе которого она сообщила звонившему, что хранит все имеющиеся накопления у себя дома. Участник мошеннической схемы убедил женщину в том, что деньги необходимо передать «следователю» для проверки подлинности купюр», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что подросток, вовлеченный в мошенническую схему, получил от пенсионерки 1 млн. 150 тыс. рублей и впоследствии передал деньги третьему лицу в другом регионе.

«Через несколько дней несовершеннолетний был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — добавляется в тексте.

В нем поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«Проверяется причастность подростка к совершению мошеннических действий в других регионах», — отмечается в пресс-релизе.


