В Пензе планируют выдавать молоко и творог некоторым беременным и кормящим женщинам Общество

Пенза, 20 апреля 2026. PenzaNews. Новая мера социальной поддержки отдельных категорий беременных женщин и кормящих матерей в виде предоставления продуктовых наборов, включающих в себя молоко и творог, будет введена в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

«В мае планируем запуск новой инициативы, которая касается кормящих матерей и беременных. Обеспечим их бесплатными продуктовыми наборами, чтобы создать условия для полноценного развития малышей и поддержания здоровья женщин. Получить помощь могут беременные со сроком более 28 недель, состоящие на учете в городских медучреждениях. Кормящие — с момента выписки из роддома и до достижения малышом возраста 4 месяцев при наличии справки о грудном вскармливании», — написал он в своем канале в мессенджере Max в понедельник, 20 апреля.

Олег Денисов уточнил, что женщины будут получать каждый месяц 18 упаковок молока жирностью 3,2%, всего почти 3,7 кг, а также 12 пачек 5-процентного творога, общий вес которого составит 1,2 кг.

«Набор подобран с учетом потребностей мамочек в важных питательных веществах. Продукты будут предоставлять дважды в месяц равными частями: с 3 по 15 число и с 16 по последнее число месяца. Пункты выдачи будут работать под управлением МАУ «Детское и лечебное питание», — пояснил глава Пензы.

Он добавил, что данная мера поддержки будет предоставляться малообеспеченным семьям, чей доход не превышает 31 тыс. 818 рублей на человека, и многодетным независимо от материального положения.

«При подсчете количества детей учтем в том числе совершеннолетних до 23 лет, если они проходят очное обучение в образовательных учреждениях», — подчеркнул Олег Денисов.

По его словам, дополнительную информацию о предоставлении продуктовых наборов можно получить в социальном управлении Пензы.