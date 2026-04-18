14:57:09 Суббота, 18 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе после вмешательства прокуратуры мать троих детей получила удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи

10:01 | 18.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 18 апреля 2026. PenzaNews. Мать троих детей благодаря вмешательству прокуратуры Ленинского района Пензы получила удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.

В Пензе после вмешательства прокуратуры мать троих детей получила удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что мать троих детей неоднократно обращалась в орган социальной защиты с заявлениями о выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Однако женщине было неправомерно отказано, поскольку отцом двух детей является иностранный гражданин», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокуратура внесла представление начальнику социального управления Пензы.

«Благодаря вмешательству прокуратуры нарушения устранены, семье присвоен статус многодетной, выдано удостоверение, женщина смогла воспользоваться предоставляемыми мерами социальной поддержки», — поясняется в тексте.


Читайте также
В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь Жительница Каменки осуждена за убийство мужа, ее знакомый — за укрывательство преступления
В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе Уголовное дело возбуждено против пензенца, который повторно попался на пьяной езде
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама