В Пензе после вмешательства прокуратуры мать троих детей получила удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи Общество

Пенза, 18 апреля 2026. PenzaNews. Мать троих детей благодаря вмешательству прокуратуры Ленинского района Пензы получила удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи.

«Установлено, что мать троих детей неоднократно обращалась в орган социальной защиты с заявлениями о выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи. Однако женщине было неправомерно отказано, поскольку отцом двух детей является иностранный гражданин», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что прокуратура внесла представление начальнику социального управления Пензы.

«Благодаря вмешательству прокуратуры нарушения устранены, семье присвоен статус многодетной, выдано удостоверение, женщина смогла воспользоваться предоставляемыми мерами социальной поддержки», — поясняется в тексте.