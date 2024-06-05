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Татьяна Малова назначена руководителем управления Роспотребнадзора по Пензенской области

09:49 | 05.06.2024 | Общество

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Пенза, 5 июня 2024. PenzaNews. Татьяна Малова заняла пост руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области – главного государственного санитарного врача по региону.

Татьяна Малова назначена руководителем управления Роспотребнадзора по Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется на сайте ведомства, она назначена на эту должность 3 июня.

Малова Татьяна Ивановна в 1998 году окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова по специальности «Медико-профилактическое дело».

С 1998 по 2005 годы работала в должности врача-интерна по коммунальной гигиене, врача-эпидемиолога центра госсанэпиднадзора в Белинском районе Пензенской области.

С 2005 года проходит федеральную государственную гражданскую службу. Замещала должности заместителя начальника территориального отдела, начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах, городе Каменке, заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

С 25 декабря 2021 года по 19 января 2022 года исполняла обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.

С 20 января 2022 года занимала пост руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области.

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