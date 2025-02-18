На заседании правительства Пензенской области обсудили перспективы развития опорных населенных пунктов Общество

Пенза, 18 февраля 2025. PenzaNews. Перспективы развития опорных населенных пунктов стали одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось во вторник, 18 февраля.

Фото: T.me/omelnichenko

«Обсудили на сегодняшнем заседании областного правительства перспективы развития опорных населенных пунктов. Главы министерств и ведомств, городов, районов и сельских поселений должны понимать в целом, на каких объектах будут идти работы в ближайшие годы и какой результат мы получим, обновляя школы, больницы, спортивные объекты и дороги», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что Камешкирскому району будет выделено порядка 36 млн. рублей на ремонт дома культуры: сейчас готовится проектно-сметная документация, в этом году планируется отремонтировать кровлю, фасад, заменить окна, в следующем — обновить помещения, закупить оборудование.

«Дал поручение по разработке проекта и Вадинскому району. Будем преобразовывать школу в кадетский корпус. Планируем ремонт основного здания и установку модульной конструкции под жилой корпус», — проинформировал глава региона.

«Сосновоборску выделяем более 46 млн. рублей на приведение в порядок стадиона, расположенного рядом с детской спортивной школой. Поручил выбрать подходящее место и под новую площадку ГТО. Все работы нужно провести летом, чтобы с началом нового учебного года дети могли там заниматься», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор отметил, что, «по данным рейтинга Минспорта РФ, Пензенская область входит в десятку лучших регионов страны по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне».

«По данным на конец прошлого года, более 355 тыс. наших земляков приняли участие в этих спортивных испытаниях, при этом более 200 тыс. получили знаки отличия. В регионе действует 31 площадка для сдачи нормативов ГТО. В 2025-2027 годах планируем открыть еще 18. Люди хотят заниматься — нужно создавать им для этого достойные условия», — подчеркнул Олег Мельниченко.