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Молодые ученые из Пензенской области могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук

17:17 | 07.04.2025 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2025. PenzaNews. МТС, благотворительный фонд «Система» и Российская академия наук объявили о старте конкурса для молодых ученых, принять участие в котором могут в том числе авторы инновационных разработок из Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МТС, поступившем в ИА «PenzaNews».

Молодые ученые из Пензенской области могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что ключевой номинацией является направление искусственного интеллекта и квантовых технологий, победители конкурса получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы.

«В рамках номинации «Искусственный интеллект и квантовые технологии» молодые ученые, аспиранты и студенты могут предложить разработки и исследования в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Среди конкурсных тем заявлена разработка алгоритмов построения семантических графов знаний на основе демографического и культурного контекста современной России. Подобные алгоритмы в дальнейшем помогут адаптировать большие языковые модели для пользователей в России. Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации – молодой ученый либо команда студентов и молодых ученых, представляющие собственные научные разработки и инновационные исследования», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что прием заявок на участие осуществляется по 20 июля 2025 года, имена победителей конкурса станут известны с 10 октября по 1 ноября.

«В прошлом году на конкурс [...] поступило почти 350 заявок от молодых ученых, представляющих более чем 75 научно-исследовательских и образовательных организаций из 45 регионов страны. Лучшими стали авторы 16 проектов в четырех номинациях, посвященных искусственному интеллекту и квантовым технологиям, альтернативным источникам энергии, генетике и биомедицине, химии и новым материалам», — говорится в сообщении.


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