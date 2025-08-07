В Пензе участники акции «Собери ребенка в школу» передали для детей из нуждающихся семей более 11 тыс. предметов Общество

Пенза, 7 августа 2025. PenzaNews. Участники акции «Собери ребенка в школу» передали более 11 тыс. необходимых для учебы предметов для детей из нуждающихся семей, проживающих в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

«Замечательная акция «Собери ребенка в школу» помогает поддержать семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день удалось подготовить для ребят свыше 11 тыс. необходимых для учебы предметов. Их собрали благодаря доброму человеческому участию и отзывчивости. Внести свой вклад может каждый желающий», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую среду, 6 августа.

Олег Денисов напомнил, что прием вещей организован на базе соцучреждений на улицах Крупской, ИТР, Куйбышева и Складской.

«Обращаю внимание, что канцтовары, рюкзаки, школьная форма и обувь должны быть новыми», — добавил глава Пензы.