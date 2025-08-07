18:06:12 Четверг, 7 августа
На трассе М5 в черте Пензы будет временно изменена схема движения в районе выездов с улиц Одесской и Кронштадтской

11:12 | 07.08.2025 | Общество

Пенза, 7 августа 2025. PenzaNews. Схема движения на федеральной трассе М5 «Урал» в черте Пензы будет временно изменена с предстоящей пятницы, 8 августа, в районе улиц Кронштадтской и Одесской в связи с расширением зоны проведения ремонтных работ на автодороге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор».

На трассе М5 в черте Пензы будет временно изменена схема движения в районе выездов с улиц Одесской и Кронштадтской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По-прежнему будут закрыты две полосы из четырех, но основные работы будут перенесены на полосы движения в сторону Самары. Автомобильный поток будет направлен по ранее отремонтированному участку. С улицы Одесской будет разрешен поворот на автодорогу М5 «Урал» в обоих направлениях. Выезд с улицы Кронштадтской будет запрещен полностью до окончания работ на данном участке. Светофорный объект переведен в режим «Мигающий желтый», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что ремонтные работы планируется завершить до сентября 2026 года.

«По мере завершения производства работ на выездах с улично-дорожной сети города Пензы ограничения по схеме организации дорожного движения будут сниматься», — отмечается в тексте.


